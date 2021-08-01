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На Западе Украины и в Киеве в воскресенье грозы

Воскресенье, 1 августа 2021, 08:33
На Западе Украины и в Киеве в воскресенье грозы

В воскресенье в западных областях Украины, а также в Киеве и Киевской области ожидаются грозы.

Источник: ГСЧС

 

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​1 августа в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области в ближайший час, с удержанием днем ​​1 августа гроза.

В Киеве в ближайшие 2-3 часа и до конца дня 1 августа грозы".

Детали: ГСЧС также предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в Украине.

"1 августа в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Львовской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: погода
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