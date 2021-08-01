В субботу против COVID вакцинировали 68 тысяч человек

За сутки 31 июля в Украине вакцинировали против коронавируса 68 499 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из них одну дозу получили 45 597 человек, полностью иммунизированы – 22 902 человека.

В течение суток работали 420 мобильных бригад, 965 прививочных пунктов и 319 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 3 571 447 человек, из них получили одну дозу – 3 571 445 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 023 258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5 594 703 прививки.

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