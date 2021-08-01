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Украина отправит миротворцев в Боснию

Воскресенье, 1 августа 2021, 10:12
Украина отправит миротворцев в Боснию

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о направлении национального континента для участия в военной операции Европейского Союза "Althea" в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте СНБО.

ЕС развернул свои силы в Боснии в рамках миссии EUFOR Althea для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения 2 декабря 2004 года. Это произошло в результате решения НАТО передать собственную миротворческую миссию, которая поддерживала безопасность в регионе с момента окончания войны 1995 года.

Всего 20 стран, включая страны-члены ЕС и страны из-за пределов блока, члены EUFOR. Althea является третьей самой крупной военной операцией, которую проводит ЕС.

Сейчас в EUFOR участвуют Албания, Австрия, Болгария, Чили, Чехия, Франция, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Польша, Португалия, Северная Македония, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Турция и Великобритания.

В июле 2020 Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС утвердил решение об участии украинских военных в миссии ЕС EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине.

Напомним, парламент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии, принял ряд законов, которые защищают право сербов на альтернативную точку зрения на события в Сребренице в 1995 г. и в целом на войну в Боснии и Герцеговине и ее последствия.

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