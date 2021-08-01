Июль в "Украинской правде". Итоги месяца

Говорят, что середина лета для новостных сайтов – спокойная пора. И если охарактеризовать июль одним словом, то это точно будет "отпуск"

Однако в этом году "Украинская правда" готова опровергнуть эту гипотезу, ведь для редакции месяц стал одним из самых активных.

Мы успели провести стратегическую сессию с Сообществом УП, организовать забег памяти Павла Шеремета, стать популярным новостным ресурсом месяца, присоединиться к инициативе против жестокого обращения с животными, получить десятимиллионной просмотр видео на ютуб-канале и не только.

Обо всем важном из июльской жизни "Украинской правды" – в дайджесте.

Аукцион ко Всемирному дню защиты бездомных животных

Совместно с общественной организацией, противодействующей жестокому обращения с животными "Ursa Major" и при поддержке гастрономического пространства Fenix, "Украинская правда" провела благотворительный онлайн-аукцион "Известные украинцы против жестокого обращения с животными".

Аукцион посвящен Всемирному дню защиты бездомных животных от жестокого обращения, который отмечают 15 августа.

Каждый четверг на нашей фейсбук-странице мы презентовали лоты – встречи с известными украинцами: Севгиль Мусаевой, Ольгой Фреймут, Евгенией Кулебой, Алексеем Акимовым.

Мы получили 55 500 гривен от продажи лотов, которые направили на поддержку деятельности общественной организации Ursa Major.

Стратегическая сессия Клуба УП

14 июля во дворе "Украинской правды" вместе с членами Клуба УП мы провели стратегическую сессию.

Собирали идеи о том, как издание может стать еще более открытым для читателей и как продолжать строить наше Сообщество. А еще лакомились вкусным пловом.

Если у вас есть определенная тема или история, которую вы пока не встречали на УП?

Вы хотели бы разобраться в определенных процессах и явлениях вместе с редакцией?

Вы знаете человека, история которого стоит внимания как можно большего количества украинцев?

Присоединяйтесь к сообществу читателей УП и делитесь этими идеями с редакцией.

Все предложения от Клуба УП мы обсуждаем на редакционных совещаниях – лучшие темы берем в реализацию.

Памяти Павла Шеремета

5 лет назад, 20 июля 2016 года, "Украинскую правду" постигла большая потеря. От взрывчатки, подложенной под автомобиль, погиб один из руководителей издания, журналист Павел Шеремет.

За пять лет мы так и не узнали ответ на вопрос: Кто убил Павла?

20 июля 2021 года коллеги и друзья журналиста почтили память Шеремета на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где произошла трагедия. А 24 июля редакция "Украинской правды" вместе с членами Клуба УП провела забег памяти Павла Шеремета.

Читайте также: "Он говорил: Мамуська, мы же с тобой партизаны". Мама Павла Шеремета о сыне и надежде на правосудие

"Порохоботы", "зелеботы" и другие

Наша журналистка Ольга Кириленко начала серию публикаций о рьяных сторонниках политических топов, в которой планирует изучить интернет-сторонников Петра Порошенко, Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и других политиков.

Читайте первый текст из серии: Армия Порошенко. Кто такие искренние порохоботы и ради чего они идут в Фейсбук-баталии

Популярные материалы месяца

Популярную новость месяца Беларусь просит Россию выдать известную певицу: ей грозит до 12 лет тюрьмы прочитало 442,5 тысячи человек.

Первенство среди публикации получает текст Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку, набравший 108 тысяч просмотров.

Видео на эту же тему также стало популярным за июль, его посмотрели почти 20 тысяч зрителей.

Колонка месяца Владимира Фомичева Украинский титан для России: ничего личного, только бизнес на 300 миллиардов набрала 24 тысячи просмотров.

Кстати, после ее публикации исполняющий обязанности председателя правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Артур Сомов написал колонку-ответ Обвинение в сотрудничестве с врагом. Казалось бы – причем здесь приватизация ОГХК?

Видео-новости. Первый 10 миллионник!

Можете нас поздравить, впервые видео на ютуб-канале "Украинской правды" набрало 10 миллионов просмотров!

Это экскурсия по музею ракетных войск стратегического назначения вблизи поселка Побужское в Кировоградской области.

Во время просмотра вы узнаете:

чего лишилась Украина после "Будапештского меморандума"?

как работали секретные ядерные базы?

каким был механизм запуска межконтинентальных ракет? Чем напугала американцев украинская ракета "Сатана"?

Текстовая версия репортажа: Ядерные шахты Украины. Как выглядел третий в мире арсенал атомных бомб

А еще в июле отметку в 1 миллион просмотров пересекло видео о самом большом, самом мощном и самом тяжелом бомбардировщике в мире.

"Украинская правда" – самый популярный новостной сайт июня

Завершим приятным: по данным проекта Kantar CMeter, "Украинская правда" в очередной раз стала лидером среди новостных ресурсов.

Вспомните, чем жила "Украинская правда" в январе, феврале, марте, апреле, мае и июне.

Спасибо, что держите руку на пульсе вместе с нами!