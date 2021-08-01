Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Греция: на западе Пелопоннеса пожар, эвакуировали несколько сел

Воскресенье, 1 августа 2021, 15:33

На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Около 100 пожарных привлекли к тушению огня в районе Ахайя, которым помогали пять пожарных машин и два вертолета.

Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

Также было передано экстренное оповещение  жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".

Напомним, турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.

Темы: Греция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ

В Греции, Турции, Италии бушуют пожары: в Турции уже 8 погибших

В Литве задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси

видео Режим Лукашенко завернул спортсменку из Олимпиады, она боится возвращаться в Беларусь

видео Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного

В Германии будут судить 100-летнего бывшего охранника концлагеря

Все новости...
Греция
В Греции за последние сутки вспыхнули 46 лесных пожаров
Греция направляет силы полиции на курортные острова для контроля карантина
Популярные острова Греции отнесли к зоне очень высокого риска заражения COVID-19
Последние новости
01:32
С App Store удалили приложение для знакомств противников вакцинации
00:42
Ураган унес жизни двух человек в Львове
00:19
В Telegram появились обновления
23:20
Чехия предлагает Тимановской международную защиту на своей территории
22:23
США не планируют возвращаться к локдауну
21:49
"Динамо" забивает четыре "сухих" мяча "Вересу"
21:10
Pfizer и Moderna повысили цены на свои COVID-вакцины – СМИ
20:38
В Греции, Турции, Италии бушуют пожары: в Турции уже 8 погибших
19:40
Враг обстрелял украинские позиции под Авдеевкой, потерь нет – ООС
19:11
Новости экономики: готовность к отопительному сезону, рост Bitcoin
Все новости...