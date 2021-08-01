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Греция: на западе Пелопоннеса пожар, эвакуировали несколько сел

Воскресенье, 1 августа 2021, 15:33
Греция: на западе Пелопоннеса пожар, эвакуировали несколько сел

На западе греческого полуострова Пелопоннес в субботу вспыхнул сильный пожар, из-за которого уже эвакуировали несколько сел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Около 100 пожарных привлекли к тушению огня в районе Ахайя, которым помогали пять пожарных машин и два вертолета.

Жителям сел Лампири, Камарес, Зирия и Ано Зирия было приказано эвакуироваться, поскольку огонь приблизился к жилым районам.

Также было передано экстренное оповещение  жителям, находящимся у очага пожара, с призывом "немедленно эвакуироваться".

Напомним, турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, где бушуют масштабные лесные пожары, угрожающие отелям и домам местных жителей.

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Темы: Греция
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