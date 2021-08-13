Подтопление в Керчи: погибли два человека

В результате сильных дождей, которые вызвали подтопление улиц, погибли два человека, один человек пропал еще более 4 тысяч пострадали.

Источник: россСМИ "РИА Новости", "Крым. Реалии"

Детали: Такую информацию сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Крымчан также призывают быть готовыми к эвакуации, запастись продуктами, медикаментами и сложить вещи первой необходимости.

Что предшествовало: В Керчи в оккупированном Крыму после ночного дождя затоплены центральные улицы, движение по ним перекрыто.

На 13 и 14 августа объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых обильных осадков на востоке полуострова.