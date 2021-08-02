В Telegram появились обновления

В приложении Telegram появились опции групповых видеовызовов до тысячи зрителей, ускоренного или замедленного просмотра видео, улучшение качества изображений и демонстрации экрана между двумя пользователями.

Источник: Telegram

Детали: Недавно в приложении ввели функцию групповых видеочатов. Однако количество участников было ограничено. Новые обновления позволяют проводить групповые видеовызовы с участием до 1000 зрителей. Теперь, как говорится в блоге мессенджера, "можно смотреть трансляции людей, концертов и других массовых мероприятий".

Планируется, что ближайшие обновления позволят снять и это ограничение.

Кроме того, увеличено качество и разрешение изображения в видеосообщениях, а если нажать на полученное видеосообщения, оно развернется во всю ширину чата.

Также видеосообщения можно перемотать назад или вперед.

Разработчики также добавили функцию, которая позволяет замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. На Android также поддерживается скорость 0.2x.

В новой версии демонстрировать экран можно как в групповых видеовызовах, так и в вызовах между двумя пользователями. При этом будет транслироваться не только изображение, но и звук с устройства.

Новые обновления также коснулись автоматического удаления сообщений, анимаций, изменения пароля.

Что предшествовало: В приложении Telegram появилась возможность включать камеру и демонстрировать экран голевых чатах групп.