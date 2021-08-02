США и Великобритания обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street
США и Великобритания заявили, что за атакой на танкер Mercer Street скорее всего стоит Иран.
Источник: заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Рааба: "Мы считаем, что атака была избирательной и целенаправленной, и она была явным нарушением международного права Ираном. Соединенное Королевство пришло к выводу, что очень вероятно, 29 июля, в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street с помощью одного или более беспилотников".
Прямая речь Блинкена: "Изучив информацию, мы уверены, что это нападение совершил Иран, в результате которого были убиты два человека".
Детали: По данным США, на торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.
Сейчас США консультируются с другими государствами относительно ответа на действия Ирана.
Напомним:
- Японский танкер Mercer Street атаковали 29 июля. Он следовал без груза с Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра. Атаковали его посреди Индийского океана. Тогда погибли два человека.