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США и Великобритания обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street 

Понедельник, 2 августа 2021, 03:40
США и Великобритания обвинили Иран в атаке на танкер Mercer Street 

США и Великобритания заявили, что за атакой на танкер Mercer Street скорее всего стоит Иран.

Источник: заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, заявление министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рааба: "Мы считаем, что атака была избирательной и целенаправленной, и она была явным нарушением международного права Ираном. Соединенное Королевство пришло к выводу, что очень вероятно, 29 июля, в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street с помощью одного или более беспилотников".

Прямая речь Блинкена: "Изучив информацию, мы уверены, что это нападение совершил Иран, в результате которого были убиты два человека".

Детали: По данным США, на торговом танкере взорвался беспилотник, который был нашпигован взрывчаткой.

Сейчас США консультируются с другими государствами относительно ответа на действия Ирана.

Напомним:

  • Японский танкер Mercer Street атаковали 29 июля. Он следовал без груза с Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайра. Атаковали его посреди Индийского океана. Тогда погибли два человека.

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