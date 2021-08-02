Враг 4 раза нарушил "тишину" – ООС
1 августа российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет.
Источник: штаб ООС
Детали: У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также неподалеку Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.