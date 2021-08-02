Враг 4 раза нарушил "тишину" – ООС

1 августа российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

Источник: штаб ООС

Детали: У Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также неподалеку Попасной враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.