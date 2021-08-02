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Ряд поездов задерживаются из-за непогоды

Понедельник, 2 августа 2021, 10:56
Ряд поездов задерживаются из-за непогоды
Фото УЗ

Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды на западе Украины.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "Внимание! Из-за погодных условий на западе Украины ряд поездов Укрзализныци опаздывают".

Детали: По состоянию на 10:30 задерживаются поезда:

  • №44 Ивано-Франковск – Чернигов (задержка составила 2 часа 15 минут);
  • №244 Рахов – Киев (задержка составила 2 часа);
  • №8 Черновцы – Киев (задержка составила 2 часа);
  • №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа);
  • №14 Солотвино – Киев (задержка составила 1 час 45 минут);
  • №149 Полтава – Ворохта (задержка составила 1 час 30 минут);
  • №9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 30 минут);
  • №7 Киев – Черновцы (задержка составила 1 час 10 минут);
  • №26 Одесса – Рахов (задержка составила 50 минут);
  • №110 Львов – Херсон (задержка составила 40 минут).

Также из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород задерживаются поезда №81 Харьков – Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут) и №9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).

Беспересадочный вагон Вена – Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.

Украинская правда

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Темы: Укрзализныцяпогода
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