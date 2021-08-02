Ряд поездов задерживаются из-за непогоды

Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды на западе Украины.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "Внимание! Из-за погодных условий на западе Украины ряд поездов Укрзализныци опаздывают".

Детали: По состоянию на 10:30 задерживаются поезда:

№44 Ивано-Франковск – Чернигов (задержка составила 2 часа 15 минут);

№244 Рахов – Киев (задержка составила 2 часа);

№8 Черновцы – Киев (задержка составила 2 часа);

№11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа);

№14 Солотвино – Киев (задержка составила 1 час 45 минут);

№149 Полтава – Ворохта (задержка составила 1 час 30 минут);

№9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 30 минут);

№7 Киев – Черновцы (задержка составила 1 час 10 минут);

№26 Одесса – Рахов (задержка составила 50 минут);

№110 Львов – Херсон (задержка составила 40 минут).

Также из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород задерживаются поезда №81 Харьков – Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут) и №9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).

Беспересадочный вагон Вена – Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.