Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ряд поездов задерживаются из-за непогоды

Понедельник, 2 августа 2021, 10:56
Фото УЗ

Укрзализныця предупредила о задержке ряда поездов из-за непогоды на западе Украины.

Источник: УЗ в Telegram

Дословно: "Внимание! Из-за погодных условий на западе Украины ряд поездов Укрзализныци опаздывают".

Детали: По состоянию на 10:30 задерживаются поезда:

  • №44 Ивано-Франковск – Чернигов (задержка составила 2 часа 15 минут);
  • №244 Рахов – Киев (задержка составила 2 часа);
  • №8 Черновцы – Киев (задержка составила 2 часа);
  • №11 Львов - Одесса (задержка составила 2 часа);
  • №14 Солотвино – Киев (задержка составила 1 час 45 минут);
  • №149 Полтава – Ворохта (задержка составила 1 час 30 минут);
  • №9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 30 минут);
  • №7 Киев – Черновцы (задержка составила 1 час 10 минут);
  • №26 Одесса – Рахов (задержка составила 50 минут);
  • №110 Львов – Херсон (задержка составила 40 минут).

Также из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород задерживаются поезда №81 Харьков – Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут) и №9 Киев – Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).

Беспересадочный вагон Вена – Киев из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцяпогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

Филатов пообещал вакцинированным днепрянам бесплатные проезд и кино

Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ

Муж Тимановской сбежал из Беларуси в Украину

СБУ разоблачила пророссийский центр "титушек" Кивы

Задержан работник УГО, который напал на танцовщика

"Крымская платформа", парад и дрон-шоу – в ОП рассказали, как будут праздновать День независимости

Все новости...
Укрзализныця
Из-за столкновения поезда и грузовика задерживается ряд рейсов
"Укрзализныця" назначила 4 дополнительных поезда в южном направлении
S&P повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци"
Последние новости
19:35
фотоПочти 150 ограблений иностранцев: в Киеве обезвредили преступную группу
19:16
Курс гривни вернулся к снижению
19:04
Верховная Рада запланировала торжественное заседание на 24 августа
18:45
фотоМоряки Украины и Грузии провели совместные учения в Черном море
18:28
Филатов пообещал вакцинированным днепрянам бесплатные проезд и кино
18:17
Закрытие межбанка: гривня немного ослабла
18:07
В украинских школах изменят подход к изучению истории Холокоста и войны
17:48
Месяц после открытия рынка земли: количество сделок перевалило за 3 тысячи
17:43
Офис генпрокурора пытается найти понимание между НАБУ и СБУ
17:40
Премии правлению "Нафтогаза" могли назначить на основе их же отчетов – КШЭ
Все новости...