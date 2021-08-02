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Белорусская спортсменка Тимановская попросила политического убежища в Польше

Понедельник, 2 августа 2021, 11:02
Фото: Іnstagram

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти с Олимпиады после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности в комментарии изданию "Настоящее время".

"Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека - оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказывали давление взрослые опытные функционеры", - сказал Опейкин.

Он также отметил, что девушка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в сюжетах "пропагандистских каналов".

"Ее пытались снять с соревнований не из каких-то объективных и реальных причин, по здоровью или что-то еще, это был чисто административный приказ", - добавил Опейкин.

Напомним, легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

После этого спортсменке предложили помощь Польша и Чехия.

Темы: БеларусьспортПольшаскандал
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