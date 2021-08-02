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Украинский корабль прибыл в Румынию на международные противоминные учения

Понедельник, 2 августа 2021, 11:13
Украинский корабль прибыл в Румынию на международные противоминные учения
ФОТО ВМС ВСУ

Сводное подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины прибыло в Румынию для участия в международных противоминных учениях "Дайв – 2021".

Источник: ВМС ВСУ в Facebook

Дословно: "Сводное водолазное подразделение ВМС ВСУ на борту поисково-спасательного судна "Александр Охрименко" прибыло в военно-морскую базу Румынии Констанца для участия в многонациональных противоминных водолазных учениях "Дайв – 2021"". 

 
Фото ВМС ВСУ

Детали: Сейчас участники начали подготовку оборудования к началу учений, которые начнутся 2 августа при участии представителей Украины, США, Болгарии, Румынии, Грузии и Азербайджана.

 
Фото ВМС ВСУ

Сообщается, что "Дайв – 2021" будет состоять из четырех фаз и будет проходить в акватории Черного моря в пределах территориальных вод Румынии.

 
Фото ВМС ВСУ

Украинская правда
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