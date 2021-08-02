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Долгий уик-энд ждет украинцев в августе

Понедельник, 2 августа 2021, 12:10
Долгий уик-энд ждет украинцев в августе

В Украине в конце августа ожидается один длинный уик-энд на четыре выходных дня с учетом празднования Дня Независимости.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В 2021 году государственный праздник День Независимости Украины (24 августа) приходится на вторник. Учитывая это правительство приняло решение сделать понедельник, 23 августа, также выходным днем. Итак, в Украине будет уик-энд с 21 по 24 августа.

В то же время рабочий день с понедельника,23 августа переносится на субботу 28 августа.

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Темы: празднования
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