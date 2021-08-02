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В Украину придет свежесть и прохлада

Понедельник, 2 августа 2021, 12:21

Синоптик прогнозирует 3 августа ослабление жары в большинстве областей Украины.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Температура воздуха 3 августа в течение дня позволит спокойнее передвигаться по улицам - предполагается +25+28 градусов".

Детали: В то же время, в западных областях днем ​​+22+27 градусов. На Востоке и Юге еще задержатся высшие градусы, +29+33.

На востоке и юго-востоке вероятные кратковременные дожди и грозы. Также местами ожидаются дожди в Карпатах.

 

В Киеве 3 августа температура воздуха снизится и в течение дня составит +25+26 градусов. Дожди маловероятны.

Со среды, по словам Диденко, станет больше шансов на кратковременные периодические дожди с грозами.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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