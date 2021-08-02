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В Армении криминализировали нецензурную брань, наибольшая санкция - до трех месяцев тюрьмы

Понедельник, 2 августа 2021, 12:35

В Армении Национальное собрание одобрило закон, который криминализирует употребление нецензурной лексики. Самые серьезные санкции предусмотрены за неоднократные публичные оскорбления и оскорбления в адрес общественных деятелей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Закон приняли 30 июля, в последний день работы парламента седьмого созыва.

В уголовный кодекс добавили статью "тяжкое оскорбление", под которой подразумевают нецензурную брань или оскорбление достоинства человека "другим крайне непристойным способом". Такие действия могут караться штрафом в размере от 100 000 до полумиллиона драмов (от около 5500 гривен до 27 500 гривен).

Если нарушение происходило периодически в адрес одного и того же лица, сумма штрафа возрастает до 1-3 млн драмов или ареста на срок от 1 до 3 месяцев.

Под публичной деятельностью подразумевают выполнение служебных обязанностей, госслужбу, общественную или политическую деятельность, публицистическую деятельность. Поэтому строгое наказание предусмотрено за оскорбления в адрес политиков, госслужащих и журналистов.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что фактически законодательство внедряется временно - потому что действующий уголовный кодекс будет действовать до 2022 года. "Если за этот год мы сможем достичь сдвигов, то вносить такие изменения в новый уголовный кодекс не будет необходимости", - заявил он.

Критики проекта настаивали, что он имеет многочисленные недостатки, в частности, что будет сложно в судебном порядке доказывать непристойность определенных высказываний. Варданян на это ответил, что "прокуратура, следственные органы и каждый гражданин прекрасно способны отличать разницу между нецензурной бранью и другими оскорблениями".

Со 2 августа в Армении начал работу парламент восьмого созыва. По итогам досрочных выборов партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" имеет право самостоятельно сформировать правительство, а Пашинян - снова стать премьером. Среди 107 депутатов "Гражданский договор" имеет 71 мандат, блоки "Айастан" и "Честь имею" - 29 и 7 мандатов соответственно.

Темы: Армения
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