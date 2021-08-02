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Верховная Рада запланировала торжественное заседание на 24 августа

Понедельник, 2 августа 2021, 19:04
Верховная Рада запланировала торжественное заседание на 24 августа

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента 24 августа.

Источник: пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний: "Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении торжественного заседания парламента по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа в 13:00".

Детали: Разумков поручил аппарату Рады подготовить торжественное заседание.

Напомним: Рада на своем торжественном заседании вручит награды и нагрудные знаки Верховной Рады "30 лет Акта провозглашения независимости Украины".

В рамках празднования 30-летия независимости Украины состоится более 150 мероприятий по всей стране, в стране соберется около 30 делегаций из других стран и международных организаций.

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Темы: Верховная РадаДень НезависимостиРазумков Дмитрий
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