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В Литве прогнозируют, что до конца года в страну может прибыть 10000 мигрантов

Понедельник, 2 августа 2021, 20:59

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что до конца года в Литве может оказаться 10000 нелегальных мигрантов - больше, чем рассчитывали до сих пор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Сначала мы рассчитывали, что будет около 8 тыс. человек, незаконно прибывающих в Литву, но теперь мы видим, что к концу года это число может быть заметно больше - до 10 тыс. В следующем году может быть еще 5 тыс.", - сказала министр.

В понедельник в Медининкай она обсудила вопросы миграции с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4000 нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает число мигрантов за все 2020.

Литовские пограничники только с полуночи 2 августа задержали более сотни мигрантов - после того, как в воскресенье в Литву через Беларусь прибыло рекордное количество нелегалов.

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Темы: Литвамиграция
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