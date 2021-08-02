Новости 2 августа: ограничения для невакцинированных, судьба Чауса

Украина будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных – заявил Радуцкий, Чауса похитили из Молдовы, чтобы собрать компромат на Бурбу и Порошенко — актуальные новости 2 августа.

Об ограничениях

Украина в ближайшее время будет вынуждена внедрять ограничения для невакцинированных граждан, говорит глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека прививаться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", – заявил он.

О Чаусе

Экс-судью Николая Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко.

Также, по данным УП, СБУ была осведомлена и подготовлена ​​к якобы внезапному появлению похищенного экс-судьи Николая Чауса.

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