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Берлин не закроет "Северный поток-2" даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Понедельник, 2 августа 2021, 21:48
Берлин не закроет Северный поток-2 даже если Путин воспользуется им как оружием - СМИ

Германия не намерена закрывать "Северный поток-2", даже если президент РФ попытается использовать спорный газопровод как геополитическое оружие.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей немецкого правительства, знакомых с планами, передает "Европейская правда".

Вместо того чтобы нацеливаться на прямые газовые связи с Россией, правительство сосредоточится на санкциях общеевропейского масштаба, более сложным путем для мести Кремлю, заявили неназванные чиновники.

Президент США Джо Байден пытался заставить немцев принять конкретные шаги, если Путин захочет воспользоваться газопроводом для подрыва суверенитета Украины.

Представитель правительства Меркель подтвердил, что Германия обязана принять меры в случае неправильного использования трубопровода, но отказался уточнять, какие именно.

Замечания немецких чиновников могут усилить критиков Байдена в Конгрессе. Республиканцы Сената угрожали заблокировать двух кандидатов в казначейство Байдена, если администрация не восстановит санкции, направленные на остановку проекта "Северный поток-2".

Подход Берлина, вероятно, сохранится даже после того, как Меркель уйдет с должности после выборов 26 сентября. Поддержка российского газопровода наблюдается среди всего политического спектра, за исключением "Зеленых".

Как сообщалось, США и Германия ранее согласовали общую позицию по "Северному потоку-2". Президент США Джо Байден в конце июля вновь заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку его завершения уже находилось в финальной стадии.

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила накануне, что сейчас газопровод завершен на 99%.

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Темы: Северный поток-2ГерманияПутин
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