В России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК

Суд в России приговорил украинца до трех лет и четырех месяцев заключения после того, как признал его виновным в попытке перевозки частей российского ракетного комплекса в Украину.

Источник: ТАСС, "Радіо Свобода"

Детали: В ФСБ утверждают, что осужденный гражданин Украины якобы пытался вывезти из России компоненты к зенитно-ракетному комплексу и его поймали "на горячем".

В сообщениях российских средств информации о приговоре Йошкар-Олинского городского суда в Республике Марий Эл не раскрывается личность мужчины.

При этом россияне утверждают, что он был "связан со Службой безопасности Украины" и даже якобы имел подтверждающие это документы при себе.