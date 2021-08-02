В России приговорили "агента СБУ" за якобы контрабанду запчастей к ЗРК
Понедельник, 2 августа 2021, 22:41
Суд в России приговорил украинца до трех лет и четырех месяцев заключения после того, как признал его виновным в попытке перевозки частей российского ракетного комплекса в Украину.
Источник: ТАСС, "Радіо Свобода"
Детали: В ФСБ утверждают, что осужденный гражданин Украины якобы пытался вывезти из России компоненты к зенитно-ракетному комплексу и его поймали "на горячем".
В сообщениях российских средств информации о приговоре Йошкар-Олинского городского суда в Республике Марий Эл не раскрывается личность мужчины.
При этом россияне утверждают, что он был "связан со Службой безопасности Украины" и даже якобы имел подтверждающие это документы при себе.