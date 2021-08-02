В Турции перевернулся автобус с россиянами – четверо погибших

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Турции в районе Сиде вечером в понедельник, 2 августа.

Источник: BBC русская служба, CNN Turk, ТАСС

Детали: Сообщается, что автобус вез российских туристов из поселка Конаклы в аэропорт Анталии - отдыхающие должны были вылететь в Самару. Всего в автобусе находились 22 россиянина (из них 9 детей). По пути он выехал на встречную полосу и перевернулась.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением: транспортное средство выскочило на встречную полосу.

Туроператор "Интурист" заявил о четырех жертвах ДТП, хотя ранее сообщалось о трех. Отмечается, что четвертый может не быть гражданином России.

Туроператор сообщает, что все туристы находятся в четырех больницах провинции Анталья.