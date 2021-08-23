На Донбассе зафиксировали пять нарушений "тишины"

22 августа на Донбассе было 5 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Луганского оккупанты обстреливали наши позиции по автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Пески враг обстреливал украинские позиции по ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

У Южного оккупанты дистанционно минировали территорию минами ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная).

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеского обстрела один украинский военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.