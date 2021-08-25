В России возбудили уголовное дело из-за водной блокады Крыма
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК – экоцид – из-за водной блокады Крыма после его оккупации.
Источник: Следком РФ
Дословно: "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид). Установлено, что… неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией… решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".
Детали: Сообщается, что подача днепровской воды по каналу прекратилась с 26 апреля 2014 года в результате строительства дамбы на территории Херсонской области.
По данным Следкома оккупантов, это приводит к истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов.
Сообщается, что за время оккупации Крыма соленость Сиваша выросла в 3 раза, популяции разных видов животных сократились, а "часть из них можно считать исчезнувшими".
Также Следком оккупантов отмечает, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество питьевой воды, что "негативно сказывается на здоровье людей".
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Предыстория:
- Северо-Крымский канал был открыт в 1963 году, до 2014 года он обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде (более 1,2 млрд м³ в год).
- Канал перекрыли в 2014 году после оккупации Крыма Россией. Временную плотину строили из металлических конструкций и мешков с песком.
- Сейчас дамба на границе с Крымом построена на 80%, но она не дает днепровской воде попадать на оккупированный полуостров.
- По данным экологов, в оккупированном Крыму почти иссякли запасы питьевой воды. При этом дефицит воды возник из-за водных потребностей российских военных баз и промышленных объектов.
- Алушта, Ялта, Симферополь перешли на подачу воды по графику.