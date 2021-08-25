В России возбудили уголовное дело из-за водной блокады Крыма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК – экоцид – из-за водной блокады Крыма после его оккупации.

Источник: Следком РФ

Дословно: "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид). Установлено, что… неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией… решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

Детали: Сообщается, что подача днепровской воды по каналу прекратилась с 26 апреля 2014 года в результате строительства дамбы на территории Херсонской области.

По данным Следкома оккупантов, это приводит к истощению сельскохозяйственных земель и изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов.

Сообщается, что за время оккупации Крыма соленость Сиваша выросла в 3 раза, популяции разных видов животных сократились, а "часть из них можно считать исчезнувшими".

Также Следком оккупантов отмечает, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние и на качество питьевой воды, что "негативно сказывается на здоровье людей".

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