В апреле-июне среди иностранных туристов в Турции больше всего было украинцев

В апреле-июне 2021 года больше всего иностранных туристов в Турции были из Украины - 349,196 тысяч человек.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на национальный в статистический институт Турции TurkStat

Детали: На втором месте граждане Германии - 236,3 тысяч. Из России, Ирана и Болгарии прибыло более чем по 100 тысяч человек.

В общем страну в апреле-июне посетили более 4 млн туристов - это на 56% больше уровня первого квартала 2021 года.

Уточняется, что во втором квартале выручка туристического сектора Турции выросла на 22,5%, превысив $3 млрд по сравнению с $2,4 млрд в предыдущем квартале.

Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальное приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

Около $2,5 млрд от всей выручки приходится на туристов, путешествующих самостоятельно, $566 млн - на групповые туры.

Напомним: С 29 апреля по 17 мая в Турции вводили жесткие коронавирусные ограничения. Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.