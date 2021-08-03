Верховный суд Израиля предложил компромисс между евреями и палестинцами в Шейх-Джаррах

Верховный суд Израиля предложил компромиссное соглашение между палестинцами района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, которым грозит насильственное выселение из своих домов, и еврейскими поселенцами.

Источник: The Guardian

Детали: Предлагаемый компромисс позволит 70 палестинцам оставаться в своих домах в качестве арендаторов с "защищенным статусом" и защитить их от выселения на "ближайшие годы", при этом платя ежегодный сбор в размере 1500 шекелей (335 фунтов стерлингов) компании "Нахалат Шимон". Это организация поселенцев, которую суды низшей инстанции объявили законными собственниками спорной собственности.

The Guardian пишет, что соглашение оставляет без ответа вопрос о праве собственности и не было встречено с энтузиазмом ни одной из сторон, но ожидается, что обе стороны дадут официальный ответ на следующем судебном заседании.

Идея, скорее всего, окажется неприемлемой для палестинцев, поскольку в действительности это будет означать согласие с тем, что земля им не принадлежит по праву.

Тупиковая судебная сессия завершилась приказом трех судей о том, что палестинцы должны предоставить список людей, имеющих право на получение статуса защищенного арендатора, в течение следующих семи дней.

Отмечается, что несколько израильских СМИ перед слушаниями сообщили, что новая правящая коалиция Израиля пытается отложить решение о выселении, чтобы снизить внутреннюю напряженность и успокоить администрацию Джо Байдена.

Справка. Согласно израильскому законодательству, евреи, которые могут подтвердить свой статус до войны 1948 года, могут потребовать назад свою собственность в Иерусалиме. Сотни тысяч арабов были перемещены в результате того же конфликта, но не существует аналогичного закона для палестинцев.

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