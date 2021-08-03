Верховный суд Израиля предложил компромисс между евреями и палестинцами в Шейх-Джаррах
Верховный суд Израиля предложил компромиссное соглашение между палестинцами района Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме, которым грозит насильственное выселение из своих домов, и еврейскими поселенцами.
Источник: The Guardian
Детали: Предлагаемый компромисс позволит 70 палестинцам оставаться в своих домах в качестве арендаторов с "защищенным статусом" и защитить их от выселения на "ближайшие годы", при этом платя ежегодный сбор в размере 1500 шекелей (335 фунтов стерлингов) компании "Нахалат Шимон". Это организация поселенцев, которую суды низшей инстанции объявили законными собственниками спорной собственности.
The Guardian пишет, что соглашение оставляет без ответа вопрос о праве собственности и не было встречено с энтузиазмом ни одной из сторон, но ожидается, что обе стороны дадут официальный ответ на следующем судебном заседании.
Идея, скорее всего, окажется неприемлемой для палестинцев, поскольку в действительности это будет означать согласие с тем, что земля им не принадлежит по праву.
Тупиковая судебная сессия завершилась приказом трех судей о том, что палестинцы должны предоставить список людей, имеющих право на получение статуса защищенного арендатора, в течение следующих семи дней.
Отмечается, что несколько израильских СМИ перед слушаниями сообщили, что новая правящая коалиция Израиля пытается отложить решение о выселении, чтобы снизить внутреннюю напряженность и успокоить администрацию Джо Байдена.
Справка. Согласно израильскому законодательству, евреи, которые могут подтвердить свой статус до войны 1948 года, могут потребовать назад свою собственность в Иерусалиме. Сотни тысяч арабов были перемещены в результате того же конфликта, но не существует аналогичного закона для палестинцев.
Предыстория:
- В марте прошлого года израильский окружной суд в Восточно Иерусалиме утвердил приказ шести палестинским семьям в Шейх-Джаррах покинуть свои дома, чтобы освободить место для поселенцев. Израильские поселенческие группы заявили, что палестинские семьи построили свои дома на земле, принадлежавшей евреям до 1948 года. Тот же суд постановил, что еще семь семей должны покинуть свои дома до 1 августа. Сейчас 38 палестинских семей находятся под угрозой выселения.
- В Шейх-Джаррах палестинцы провели ряд сидячих забастовок в знак протеста против приказа Израиля покинуть дом, который они описали как продолжение этнической чистки.
- Верховный суд Израиля отложил вынесение решения насчет семей - семьям дали время, чтобы достичь "соглашения" с поселенцами, основанное на уплате арендной платы и признания их владельцами домов. Однако компромисса не удалось достичь.
- Демонстрации в Шейх-Джаррах переросли в самое жестокое насилие в Иерусалиме за много лет и помогли спровоцировать 11-дневную войну между Израилем и террористами "ХАМАС", в результате которой погибли 254 палестинцев и 13 израильтян.