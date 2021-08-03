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Японское министерство публично назвало имена нарушителей карантина

Вторник, 3 августа 2021, 05:20
Японское министерство публично назвало имена нарушителей карантина

Министерство здравоохранения Японии обнародовало имена трех японцев, которые нарушили правила карантина после возвращения из-за границы.

Источник: Reuters, Министерство здравоохранения Японии

Детали: Министерство заявило, что трое названных лиц явно действовали, чтобы избежать контактов с властями после недавнего возвращения из-за границы.

Согласно сообщению, граждане прибыли в прошлом месяце из США и Южной Кореи.

Reuters пишет, что это объявление первое в своем роде.

Япония просит всех путешественников из-за рубежа, в том числе своих граждан, пройти карантин на две недели, в течение которых их просят использовать приложение для отслеживания местонахождения на смартфоне и сообщать о состоянии своего здоровья.

Напомним: Сейчас в Японии продолжается Олимпиада.

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Темы: Япониякоронавирускарантин
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