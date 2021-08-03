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Олимпиада: Бех-Романчук заняла 5 место в соревновании по прыжкам в длину

Вторник, 3 августа 2021, 06:55

Украинка Марина Бех-Романчук заняла 5 место в соревновании по прыжкам в длину на Олимпийских играх в Токио.

Источник: "Укринформ", Sport.ua

Детали: Отмечается, что Бех-Романчук показала результат 6.88 м. Бех-Романчук удался только один прыжок из шести, в остальных пяти спортсменка сделала заступ.

Олимпийской чемпионкой стала немка Малайка Михамбо (7 м). Серебряный призер Бриттни Риз из США проиграла ей 3 см. Бронза у нигерийки Эсе Бруме.

Напомним: 26 июля спортсменка из Украины Камила Конотоп заняла 5 место в Токио среди тяжелоатлеток до 55 кг.

Темы: Олимпиадаспорт
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