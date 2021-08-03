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В ближайшее десятилетие в мире родится на 5 млн девочек меньше — исследование

Вторник, 3 августа 2021, 07:15
В ближайшее десятилетие в мире родится на 5 млн девочек меньше — исследование

В ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше - в связи с селективной по признаку пола практикой в ​​странах с культурными предпочтениями относительно потомства мужского пола.

Источник: AFP со ссылкой на исследование данных, опубликованное в медицинском журнале BMJ, о более чем трех миллиардах рождений за последние 50 лет

Детали: Исследователи проанализировали 12 стран, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще 17 стран, где это соотношение могло увеличиться из-за социальных или культурных тенденций.

Поэтому, исследователи смоделировали два сценария.

По сценарию 1, к 2030 году в странах будет меньше на 4,7 миллиона родившихся девочек. По сценарию 2, к 2100 году во всем мире это число возросло до более чем 22 миллионов.

Исследование показало, что прогнозируемое сокращение числа родившихся девочек приведет к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения до 2030 года, что, как отмечается, может привести к усилению антиобщественного поведения и насилия.

Число абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии, с еще не определенными демографическими последствиями.

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Темы: дети
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