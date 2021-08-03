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Коронавирус: 477 тысяч новых случаев, больше всего в США и Иране

Вторник, 3 августа 2021, 07:44

За сутки 1 августа в мире обнаружили 477 905 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 56 369 заражений, в Иране - 37 189, в Индии - 30 031.

Кроме того, в РФ - 23 508 случаев, а в Турции - 22 898.

 

Украина с 265 случаями на 88 месте в мире между Эфиопией и Угандой. В Европе Украина на 19 месте.

7863 человека в мире умерли в сутки. По этому показателю Украина на 83 месте в мире и на 13 - среди европейских стран.

Напомним: 1 августа в Украине госпитализировали 385 человек, было зафиксировано 4 летальных исхода, выздоровели - 176 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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