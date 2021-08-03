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Главные новости понедельника и ночи: Тимановская, исчезновение Шишова

Вторник, 3 августа 2021, 08:00
Главные новости понедельника и ночи: Тимановская, исчезновение Шишова

Спортсменка Тимановская получила гуманитарную визу Польши, глава Белорусского дома в Украине Шишов исчез - актуальные новости 2 августа.

О Тимановской

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую пытались насильно вывезти из Олимпиады после критики руководства сборной, получила гуманитарную визу Польши. Ее муж сбежал из Беларуси в Украину.

О Шишовом 

В Белорусском доме в Украине сообщили, что их председатель Виталий Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в Киеве и пропал. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно.

О других важных новостях

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Экс-судью Николая Чауса вывезли из Молдовы и удерживали на военных базах, чтобы собрать компромат на бывшего главного разведчика Василия Бурбу и пятого президента Петра Порошенко. Также, по данным УП, СБУ была осведомлена и подготовлена ​​к якобы внезапному появлению похищенного экс-судьи Николая Чауса.

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Украинская правда
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