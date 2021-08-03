Главы международных комитетов 9 парламентов выступили против "Северного потока-2"

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес и 10 его коллег из стран ЕС подписали совместное заявление, в котором высказались против договоренности США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", текст заявления опубликован на сайте американского сенатора.

"Мы, главы комитетов иностранных дел соответствующих национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта газопровода "Северный поток-2" и с сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку-2", которое предусматривает возобновление работ по завершению газопровода", - говорится в заявлении.

Политики считают "Северный поток-2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем господства на энергетическом рынке. Они отмечают, что завершение строительства газопровода усилит влияние российского газа в европейской энергетической системе, поставит под угрозу национальную безопасность государств-членов ЕС и США, а также угрожает и без того нестабильной безопасности и суверенитету Украины.

"Кроме того, завершение создания СП2 даст России еще один инструмент давления и шантажа в отношении Украины. Она продолжает сталкиваться с жестокой агрессией России и военной оккупацией ее территорий за свой проевропейский выбор. В результате погибли более 14 000 украинский, и каждую неделю все больше украинских военных отдают свою жизнь, чтобы защитить свою Родину и всю Европу. ЕС и США должны работать вместе, чтобы усилить санкционное давление на Кремль для противодействия агрессии в Украине", - говорится в заявлении.

В заявлении содержится призыв к НАТО принять на себя обязательства усилить сдерживание, особенно на Восточном фланге от Балтийского до Черного моря.

"Мы также должны взять на себя обязательство разработать дорожную карту на пути Украины к вступлению в НАТО, если Украина проведет необходимые реформы и будет соответствовать стандартам членства в НАТО. Для консолидации усилий украинского правительства по трансформации, а также демократии и прав человека в регионе мы призываем ЕС согласовать перспективу членства для украины", - говорится в заявлении.

Кроме Менедеса заявление подписали главы комитетов парламентов Эстонии, Ирландии, Латвии, Литвы, Украины, Великобритании, а также главы комитетов обеих палат парламентов Чехии и Польши.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

На днях глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования проекта против Украины.

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