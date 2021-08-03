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СБУ вернула министерству реестр моряков, котрый ранее захватили рейдеры

Вторник, 3 августа 2021, 11:15

Киберспециалисты СБУ завершили передачу Государственного реестра документов моряков Министерству инфраструктуры Украины, ранее захваченного посторонними лицами.

Источник: начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк на брифинге 3 августа, цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам киберспециалиста, СБУ не просто передала в Минифраструктуры реестр моряков, но и помогает восстановить работу всех функций соответствующих сервисов.

Реестр вернули из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс для коррупционных схем. Двум злоумышленникам уже сообщено о подозрении.

Прямая речь: "Двум агентам, посредникам агентств, которые занимались наймом моряков, сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для дальнейшей передачи должностным лицам Инспекции по подготовке и дипломированию моряков. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности других причастных лиц".

Что предшествовало: СБУ заявила о разоблачении масштабной преступной схемы оформления разрешительных документов моряков. Фактически государственный реестр находился во владении сторонних частных лиц. Это позволяло злоумышленникам незаконно оформлять разрешительные документы для моряков и получать до $150 млн неправомерной выгоды ежегодно.

Украинская правда
Темы: СБУ
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