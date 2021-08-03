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Крым вернется домой, вопрос только времени – Зеленский

Вторник, 3 августа 2021, 11:58
Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что Крым освободится от оккупации, и все его жители вернутся домой – вопрос только времени.

Источник: Зеленский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Те люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – вкусные. Они не будут здесь. Их поколения расти здесь не будут. И дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут.

Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите. Хоть сотрите историю – невозможно это. Все они (крымчане – ред.) вернутся к себе домой. Вопрос времени".  

Детали: Зеленский добавил, что люди, которые любят Украину – они украинцы, а те, кто не любит, – просто "гости, путешественники", и чувство того, что это "твоя земля, твое детство" привить невозможно.

Президент вспомнил, как он ходил на Ай-Петри с друзьями, как пытался удивить будущую жену, прыгая со скалы, отметив, что он в Крыму "жил".

"Это моя земля. Это не их земля", – подытожил Зеленский.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийКрымоккупация
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