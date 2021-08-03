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В Украину идут дожди

Вторник, 3 августа 2021, 12:08

Циклон принесет в Украину дождливую погоду.

Источник: синиптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "На фоне высокого атмосферного давления - атлантический антициклон за нами начинает ухаживать - в среду в Украину пододвинется циклон Henri с игривыми атмосферными фронтами.

Фронта принесут завтра в западную часть Украины кратковременные дожди с грозами. Сначала робко, местами, а вечером осадков увеличится и дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской, западных районах Одесской области.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода ".

Детали: Температура воздуха 4-го августа в Украине распределится неравномерно.

На Востоке и Юге будет преобладать жара, +27, +32 градуса.

В западных областях будет свежее, +22, +26 градусов.

Север и Центр окажутся среди +25, +29 градусов.

Ветер в Украине будет юго-восточный и южный, небольшой или умеренный.

По словам Диденко, киевлянам в среду жары не будет. Максимальная температура воздуха будет колебаться около 27 градусов. Существенные осадки маловероятны. Шансов на дождь станет больше в пятницу и ночью в субботу.

5-6 августа ощутимо усилится ветер, вероятно даже до штормовых значений, говорит синоптик.

Украинская правда
Темы: погода
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