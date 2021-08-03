В России расследуют дело против Коломойского по поводу хищений в "Татнефти" – СМИ

СМИ сообщают, что российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении в "Татнефти" почти 860 тыс. Тонн нефти на сумму 10 млрд рублей.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на источник

Детали: Отмечается, что следственные органы МВД в Татарстане возбудили уголовное дело по факту хищения в 2007 году в ОАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму $ 439 400 000 (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.).

По словам собеседника, в преступлении подозреваются экс-владельцы украинского "ПриватБанка" Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, экс-совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму более $ 1 млрд, из которых предприятие выплатило почти 651 млн долларов.

А Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко якобы отстранили от управления "Укртатнафты" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили часть нефти, нанеся "Татнефти" ущерб на указанную сумму, сообщает источник.

Напомним: Высокий суд Англии и Уэльса отказал ОАО "Татнефть" в иске к украинским олигархам, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, о взыскании с них 294,3 млн долларов возмещения.