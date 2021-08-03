Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России расследуют дело против Коломойского по поводу хищений в "Татнефти" – СМИ

Вторник, 3 августа 2021, 12:28
В России расследуют дело против Коломойского по поводу хищений в Татнефти – СМИ

СМИ сообщают, что российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении в "Татнефти" почти 860 тыс. Тонн нефти на сумму 10 млрд рублей.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на источник

Детали: Отмечается, что следственные органы МВД в Татарстане возбудили уголовное дело по факту хищения в 2007 году в ОАО "Татнефть" 858,6 тонн сырой нефти на сумму $ 439 400 000 (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.).

По словам собеседника, в преступлении подозреваются экс-владельцы украинского "ПриватБанка" Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, экс-совладелец "Укрсиббанка" Александр Ярославский и председатель правления "Укртатнафты" Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года "Татнефть" отгрузила "Укртатнафте" более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму более $ 1 млрд, из которых предприятие выплатило почти 651 млн долларов.

А Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко якобы отстранили от управления "Укртатнафты" менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили часть нефти, нанеся "Татнефти" ущерб на указанную сумму, сообщает источник.

Напомним: Высокий суд Англии и Уэльса отказал ОАО "Татнефть" в иске к украинским олигархам, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, о взыскании с них 294,3 млн долларов возмещения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияКоломойскийБоголюбовнефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Глава МИД Британии предостерег Россию от провокаций на ЗАЭС
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: