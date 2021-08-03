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Россия отомстила Эстонии за высылку своего дипломата

Вторник, 3 августа 2021, 13:36

МИД России во вторник вызвал эстонского посла в связи с высылкой российского дипломата из Эстонии, чтобы заявить ему решительный протест российской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба российского министерства, пишет "Европейская правда".

Министерство напомнило, что 7 июля российские власти объявили консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте персоной нон грата, обвинив его в "проведении шпионской операции".

В ответ 15 июля МИД Эстонии объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в Эстонии.

В связи с этим во вторник 3 августа МИД России объявил сотрудника посольства Эстонии персоной нон грата, он должен покинуть страну в недельный срок.

Российский МИД призвал Таллинн не усложнять ситуацию в связи с высылкой дипломатов, иначе Москва даст решительный ответ.

"Предлагаем эстонским партнерам остановиться... вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заявили в российском министерстве.

Темы: ЭстонияРосcиядипломатические отношения
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