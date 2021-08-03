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Киевский суд предупреждает о массовой рассылке фейковых повесток

Вторник, 3 августа 2021, 14:32
"Радио Свобода"

Киевский апелляционный суд сообщает о неоднократных случаях рассылки фейковых судебных повесток-уведомлений о вызове в суд по электронной почте от имени Киевского апелляционного суда.

Источник: сайт суда

Детали: Письма поступают с адреса, домен которого похож на электронную почту Киевского апелляционного суда. Инициаторы рассылки незаконно используют логотип и наименование суда.

Указанная спам-рассылка содержит вложения, активация которого приводит к инфицированию операционной системы вредоносным программным обеспечением.

Дословно: "Киевский апелляционный суд призывает быть бдительными и не открывать вложения писем, которых вы не ожидали получить. Обратите внимание, единственный официальный электронный адрес, от имени которого могут поступать сообщения это inbox@kia.court.gov.ua.

Сейчас Киевский апелляционный суд выясняет ситуацию и сообщает о намерении обратиться в соответствующие органы с запросом об установлении организаторов фейковых рассылок".

Украинская правда
Темы: суд
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