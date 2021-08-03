Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

День защитников Украины распространился на женщин: Зеленский подписал закон

Вторник, 3 августа 2021, 15:32

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде, которым переименовывается праздник День защитника Украины.

Источник: Офис президента

Детали: Отмечается, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащем чествованию воинов обоих полов.

Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".

Напомним: 14 июля нардепы поддержали проект закона, которым переименовывается праздник День защитника Украины.

Украинская правда
Темы: законодательствоЗеленскийпразднования
powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоНАБУ взяло Чауса в "Феофании"

Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде

ФотоПод посольством Беларуси в Киеве проходит акция памяти Шишова

Расследованием смерти Шишова займется Bellingcat: задействуют "все ресурсы"

фото, видео 6 патрульным дали по 8 лет тюрьмы за превышение полномочий

фотоУкраина завоевала еще одну медаль на Олимпиаде – бронзу

Все новости...
законодательство
Штрафы за нарушение габаритно-весовых требований к авто вырастут – подписан закон
Госгеокадастр: нет ажиотажа на рынке сельхозземель
Зеленский подписал закон о платежных услугах
Последние новости
23:56
После аварии на "Ривнеазоте" в почвах обнаружили превышение нитратов
23:18
Оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали "интервью" как у Протасевича
22:53
"Шахтер" выиграл первый матч квалификации Лиги Чемпионов
22:15
Губернатора Нью-Йорка обвиняют в сексуальных домогательствах
21:38
ФотоНАБУ взяло Чауса в "Феофании"
21:25
Новости экономики: 2,7 миллиарда долларов от МВФ, цены на автогаз
21:22
Пентагон разблокировали после стрельбы у здания, нападавшего застрелили
21:06
Новости 3 августа: смерть Шишова, достижения на Олимпиаде
20:45
Украина готова предложить помощь Греции и Албании в связи с пожарами
20:41
У Зеленского допускают получение транша в $700 млн долларов от МВФ в сентябре
Все новости...