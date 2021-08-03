День защитников Украины распространился на женщин: Зеленский подписал закон
Вторник, 3 августа 2021, 15:32
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде, которым переименовывается праздник День защитника Украины.
Источник: Офис президента
Детали: Отмечается, что документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащем чествованию воинов обоих полов.
Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".
Напомним: 14 июля нардепы поддержали проект закона, которым переименовывается праздник День защитника Украины.
Украинская правда