МИД: Украина сделает все возможное для расследования смерти Шишова

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на гибель белорусского активиста Виталия Шишова, пообещав, что Украина сделает все возможное для выявления "всей правды" об этой трагической смерти.

Заявление Кулеба опубликовал во вторник после обеда в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - заявил министр иностранных дел.

Кулеба подчеркнул, что "шокирован трагическим известием о смерти белорусского активиста Виталия Шишова".

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Посольство США выразило надежду на прозрачное расследование обстоятельств смерти Шишова, отметив, что это произошло на фоне расправы режима Лукашенко с гражданским обществом.

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова с Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах на теле Виталия Шишова - у него содрана кожа на носу, колене и груди.