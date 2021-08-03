6 патрульным дали по 8 лет тюрьмы за превышение полномочий
Галицкий райсуд Львова приговорил к 8 годам заключения 6 патрульных полицейских, которых признали виновными в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека, во время рейда в игорном заведении в 2018 году.
Источник: "Интерфакс-Украина", Zaхid.net со ссылкой на решение суда от 3 августа
Детали: Суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Александра Демчину, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновського виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК).
Кроме 8 лет тюрьмы, всех обвиняемых лишили специальных званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в государственных органах в течение 3 лет.
Согласно решению суда, полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.
Также суд постановил взыскать из госбюджета моральный ущерб свыше 4 миллионов гривен в пользу ближайших родственников погибшего. Полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тысяч гривен за проведение криминалистической экспертизы.
В патрульной полиции Львовской области сообщили, что осужденные полицейские не отстранены от работы и находятся на службе. Они будут подавать апелляцию.
Предыстория:
- Трагический инцидент произошел 9 февраля 2018 года, когда полицейские проводили проверку посетителей салона игровых автоматов на улице Кулиша в центре Львова.
- Во время поверхностного осмотра 22-летнего львовянина Владимира Клима в его кармане нащупали какой-то сверток. В момент задержания парень проглотил полиэтиленовый пакетик с наркотиками.
- По данным Zaхid.net, патрульные пытались заставить парня выплюнуть пакет, но он потерял сознание. Юношу вывели на улицу, оказывали домедицинскую помощь, но спасти не смогли.
- Экспертиза подтвердила, что Клим проглотил полиэтиленовый пакет с двумя граммами каннабиса – пакет полностью перекрыл дыхательные пути и парень умер от асфиксии.