6 патрульным дали по 8 лет тюрьмы за превышение полномочий

Патрульные в зале суда были в форме. фото Zaxid.net

Галицкий райсуд Львова приговорил к 8 годам заключения 6 патрульных полицейских, которых признали виновными в превышении служебных полномочий, что привело к смерти человека, во время рейда в игорном заведении в 2018 году.

Источник: "Интерфакс-Украина", Zaхid.net со ссылкой на решение суда от 3 августа

Детали: Суд признал полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования Назария Андрушкива, Станислава Гетьмана, Александра Демчину, Степана Дороша, Дмитрия Леськива и Олега Устияновського виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК).

Кроме 8 лет тюрьмы, всех обвиняемых лишили специальных званий "лейтенант полиции" и запретили занимать должности в государственных органах в течение 3 лет.

Согласно решению суда, полицейские неправомерно применили физическую силу к пострадавшему, надели на него пластиковые наручники-стяжки, чем лишили его возможности оказать себе помощь самостоятельно и способствовали его удушению.

Также суд постановил взыскать из госбюджета моральный ущерб свыше 4 миллионов гривен в пользу ближайших родственников погибшего. Полицейские из собственных средств должны компенсировать 48 тысяч гривен за проведение криминалистической экспертизы.

В патрульной полиции Львовской области сообщили, что осужденные полицейские не отстранены от работы и находятся на службе. Они будут подавать апелляцию.

Предыстория: