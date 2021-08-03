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Зеленский держит дело Шишова на контроле – ОП

Вторник, 3 августа 2021, 17:09
Зеленский держит дело Шишова на контроле – ОП

В Офисе президента держат на контроле дело в отношении лидера Белорусского дома Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Источник: брифинг спикера президента Украины Сергея Никифорова

Прямая речь: "Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле.

Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета-осени 2020 года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем".

Что было раньше: Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

Предыстория: 

  • 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
  • На следующий день его нашли повешенным.
  • Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
  • 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

Алена Мазуренко, УП
Темы: убийствоБеларусьЗеленскийКиевполиция
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