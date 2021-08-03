Зеленский держит дело Шишова на контроле – ОП
Вторник, 3 августа 2021, 17:09
В Офисе президента держат на контроле дело в отношении лидера Белорусского дома Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.
Источник: брифинг спикера президента Украины Сергея Никифорова
Прямая речь: "Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле.
Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета-осени 2020 года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем".
Что было раньше: Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.
Предыстория:
- 2 августа в Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишоввышел на пробежку в Киеве и пропал.
- На следующий день его нашли повешенным.
- Правоохранители сообщили, что у него содрана кожа на носу, колене и груди.
- 3 августа Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
Алена Мазуренко, УП