Зеленский держит дело Шишова на контроле – ОП

В Офисе президента держат на контроле дело в отношении лидера Белорусского дома Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве.

Источник: брифинг спикера президента Украины Сергея Никифорова

Прямая речь: "Мы пристально следим за выводами полиции. Президент, конечно, держит это дело на контроле.

Нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета-осени 2020 года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Мы над этим также работаем".

Что было раньше: Основными версиями смерти главы Белорусского дома Виталия Шишова украинские силовики сейчас называют самоубийство и убийство с имитированием самоубийства.

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