Умер второй пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

Умер пострадавший при взрыве на шахте "Покровское" горняк – это уже вторая жертва трагедии.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское".

Детали: Сейчас еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровская. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени находились в больнице.