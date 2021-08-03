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Умер второй пострадавший при взрыве на шахте "Покровское"

Вторник, 3 августа 2021, 17:40
Умер второй пострадавший при взрыве на шахте Покровское

Умер пострадавший при взрыве на шахте "Покровское" горняк – это уже вторая жертва трагедии.

Источник: председатель профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "К сожалению. В ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское".

Детали: Сейчас еще восемь пострадавших находятся в больницах Краматорска и Покровская. За их жизнь продолжают бороться врачи.

Что предшествовало: 31 июля на на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени находились в больнице.

Украинская правда

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Темы: шахты
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