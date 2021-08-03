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Пентагон закрыли из-за стрельбы у здания

Вторник, 3 августа 2021, 19:26

Пентагон закрыли во вторник из-за стрельбы, которая произошла за пределами здания.

Об этом сообщило агентство АР, пишет "Европейская правда".

Журналист агентства рассказал, что слышал звуки выстрелов у здания министерства обороны США.

По словам двух человек, которые общались с агентством на условиях анонимности, по меньшей мере один человек пострадал, в каком он состоянии - не известно. Официально эта информация не подтверждена.

Сотрудникам Пентагона приказано не покидать здание.

Инцидент произошел на автобусной платформе, которая является частью транзитного центра Пентагона, сообщило в Twitter Агентство по защите сил Пентагона.

В заявлении Пентагона говорится, что объект закрыт из-за "деятельность полиции".

"Мы только что подтвердили, что Пентагон закрыто. В транзитном центре Пентагона произошел инцидент", - сказал пресс-секретарь Агентства по защите сил Пентагона Крис Лейман. По его словам, инцидент продолжается, место происшествия опасно, поэтому людям стоит обходить этот район.

Поезда метро получили приказ обходить Пентагон в связи с проведением полицейского расследования.

Темы: США
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