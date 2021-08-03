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Боррель о смерти Шишова: Надо осуществить правосудие

Вторник, 3 августа 2021, 20:36
Фото: Anadolu

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отреагировал на гибель в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шокирован сообщениями о том, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко. Благодарен украинской власти за быстрое открытие расследование обстоятельств его смерти, в том числе его возможного убийства. Надо осуществить правосудие"- написал он в Twitter.

Ранее появились реакции ряда европейских министров и нескольких депутатов Европарламента. Последние считают, что за убийством Виталия Шишова стоит режим Лукашенко.

Посольство США выразило надежду на прозрачное расследование обстоятельств смерти Шишова, отметив, что это произошло на фоне расправы режима Лукашенко с гражданским обществом.

Председателя Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который исчез в Киеве 2 августа, нашли повешенным в столичном парке. В полиции сообщили, что начали уголовное производство по статье "умышленное убийство", но будут проверять все версии.

Коллеги Шишова с Белорусского дома заявили, что за Виталием следили, и полиция об этом знала.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил о травмах на теле Виталия Шишова - у него содрана кожа на носу, колене и груди.

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Темы: Беларусь
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