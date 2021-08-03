Оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали "интервью" как у Протасевича

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая находится в СИЗО, рассказала, что ей предлагали дать такое же "интервью", которое показали по государственному телевидению с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Там Протасевич якобы признавал свою вину и поддерживал белорусский режим.

Источник: Колесникова в интервью для российского телеканала "Дождь"

Детали: По словам Колесниковой, такое "предложение" поступала ей несколько раз и в разных формах. Силовики предлагали ей сотрудничать со следствием или же написать прошение о помиловании в обмен на ее освобождение.

По словам одной из лидеров оппозиции, она предложила дать интервью одному из национальных телеканалов, но при условии, что она расскажет правду о ее похищении, следствие и беззаконие в тюрьме. После этого у нее больше не пытались взять интервью.

Колесникова также добавила, что не осуждает тех, кто соглашается сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу, хотя сама не согласилась на это.

Напомним: