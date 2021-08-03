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Оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали "интервью" как у Протасевича

Вторник, 3 августа 2021, 23:18
Оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали интервью как у Протасевича
Фото: TUT.BY

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая находится в СИЗО, рассказала, что ей предлагали дать такое же "интервью", которое показали по государственному телевидению с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Там Протасевич якобы признавал свою вину и поддерживал белорусский режим.

Источник: Колесникова в интервью для российского телеканала "Дождь"

Детали: По словам Колесниковой, такое "предложение" поступала ей несколько раз и в разных формах. Силовики предлагали ей сотрудничать со следствием или же написать прошение о помиловании в обмен на ее освобождение.

По словам одной из лидеров оппозиции, она предложила дать интервью одному из национальных телеканалов, но при условии, что она расскажет правду о ее похищении, следствие и беззаконие в тюрьме. После этого у нее больше не пытались взять интервью.

Колесникова также добавила, что не осуждает тех, кто соглашается сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу, хотя сама не согласилась на это.

Напомним:

  • В сентябре соратница Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны. С тех пор она находится в СИЗО.
  • Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
  • Кроме того, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, Протасевич заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.

Темы: Беларусьоппозиция
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