Оппозиционерка Колесникова заявила, что ей предлагали "интервью" как у Протасевича
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, которая находится в СИЗО, рассказала, что ей предлагали дать такое же "интервью", которое показали по государственному телевидению с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Там Протасевич якобы признавал свою вину и поддерживал белорусский режим.
Источник: Колесникова в интервью для российского телеканала "Дождь"
Детали: По словам Колесниковой, такое "предложение" поступала ей несколько раз и в разных формах. Силовики предлагали ей сотрудничать со следствием или же написать прошение о помиловании в обмен на ее освобождение.
По словам одной из лидеров оппозиции, она предложила дать интервью одному из национальных телеканалов, но при условии, что она расскажет правду о ее похищении, следствие и беззаконие в тюрьме. После этого у нее больше не пытались взять интервью.
Колесникова также добавила, что не осуждает тех, кто соглашается сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу, хотя сама не согласилась на это.
Напомним:
- В сентябре соратница Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы исключить принудительный вывоз из страны. С тех пор она находится в СИЗО.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".
- Кроме того, на пресс-конференции, организованной белорусскими силовиками, Протасевич заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.