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На оккупированном Донбассе 258 пропавших без вести - МИД

Понедельник, 30 августа 2021, 12:43

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются пропавшими без вести 258 человек.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов".

Детали: Уточняется, что с начала российской оккупации меньшей мере 44 человек стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и г. Севастополь. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ескендер Ибраимов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

В МИД отмечают, что подавляющее большинство этих людей проукраинские активисты, которые открыто выступали против российской оккупации.

Также отмечается, что в подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности российской оккупационной администрации к исчезновениям.

МИД требует от Российской Федерации выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и международного права прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Темы: ДонбассООС
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