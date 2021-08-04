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Синоптики рассказали, где за неделю выльется больше всего дождей

Среда, 4 августа 2021, 08:47

В отдельных областях Украины в среду прогнозируются дожди, местами грозы со шквалами и градом, температура днем ​​23-28°. Больше всего на этой неделе дожди будут тревожить западные регионы страны.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра

Дословно: "Ночью в восточных, днем ​​в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, местами грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков".

Детали: Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-23°; днем 23-28°, на юге и востоке страны местами до 31°; в Карпатах ночью 5-10°, днем ​​16-21°.

В Киеве и области 4 августа осадки не ожидаются. Ветер южный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 15-17°, днем ​​25-27°, на Киевщине ночью 12-17°, днем ​​23-28°.

Синоптики прогнозируют в западных, северных, Одесской, Винницкой и Черкасской области 5 августа местами, 6 августа повсеместно кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, 6 августа в западной части значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер южных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°; на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем ​​29-34°.

На Киевщине ожидаются 5 августа местами, 6 августа повсеместно кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Согласно прогнозу 7 августа в восточной, южной частях, большинстве центральных, ночью и в северных областях, кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

8 августа преимущественно без осадков, лишь в восточных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-18°, на побережье морей до 23°; днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°, 7 августа в западных и северных областях 21-27°.

В столичном регионе 7- 8 августа без осадков, лишь ночью 7 августа кратковременные дождь, местами гроза. Температура ночью 13-18°, днем 7 августа 21-26° 8 августа 24-29°.

Темы: погода
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