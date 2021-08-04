Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВМС США начали масштабные учения со времен "холодной войны"

Среда, 4 августа 2021, 09:33
ВМС США начали масштабные учения со времен холодной войны
авианосец USS Mount Whitney, фото: Damon Grosvenor/U.S. Navy

Военно-морские силы США с 3 по 16 августа проведут самые масштабные учения со времен холодной войны - Large Scale Exercise 2021.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте 6-го флота ВМС США.

В учениях принимают участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Mount Whitney, и подводные лодки. Учения будут охватывать тренировки в тактических и стратегических действиях.

"LSE 2021 - это первые крупномасштабные морские и десантные учения, проведенные после учений НАТО Ocean Venture, начатых в 1981 году во время холодной войны. Эти учения одновременно продемонстрируют решимость НАТО и смоделируют новые морские возможности США", - говорится в заявлении.

Военные учения пройдут в 17 часовых поясах, в учениях будут команды корпуса морской пехоты, экспедиционные силы морской пехоты и тому подобное.

6-й флот США со штаб-квартирой в Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзными и межведомственными партнерами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
08:21
В Николаеве ударный дрон попал в склады промышленного предприятия
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
Все новости...
Реклама: