COVID в Киеве: за сутки 236 новых больных и 3 смерти

За сутки 3 августа в столице обнаружили 236 больных коронавирусом, три человека умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "236 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Три человека умерли".

Детали: Среди новых больных – 135 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 77 мужчин в возрасте от 21 до 74 лет, 15 девочек от 5 дней до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

31 больного госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (54), в Подольском (43) и в Дарницком (40) районах.

По состоянию на 4 августа в столице уже 219 576 подтвержденных случаев коронавируса, 5 238 больных умерли, преодолели вирус 209 777 жителей столицы, из них 186 за минувшие сутки.

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