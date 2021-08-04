Десантники и резервисты провели тренировки на границе с Крымом
Вооруженные силы Украины провели ряд тренировок с применением резерва на постах наблюдения вдоль административной границы с временно оккупированным Крымом.
Источник: Командование объединенных сил ВСУ в Facebook
Прямая речь командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева: "Постоянные учения и тренировки являются обычным делом для воинов-десантников, которые входят в состав подчиненной командованию группировки войск, которая несет боевую службу на южном направлении".
Детали: По словам командующего, во время тренировок "крылатые пехотинцы" отработали действия на наблюдательных постах и их усиление подразделениями резерва.
По замыслу учений, десантники при поддержке артиллерии уничтожили живую силу условного противника, добравшись до определенного рубежа.
Сообщается, что во время тренировок десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.